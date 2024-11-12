Генпрокуратура помогла вдове участника СВО разрешить конфликт с больницей Екатеринбурга

Генпрокуратура РФ по УрФО помогла жительнице Екатеринбурга добиться приема у врача в ЦГБ №2. Вдова участника СВО с больной ногой была вынуждена несколько часов прождать в очереди к травматологу-ортопеду, несмотря на право пройти вне очереди.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в августе 2024 года екатеринбурженке провели операцию в области коленного сустава. В ЦГБ №2 она обратилась для дальнейшей реабилитации, но столкнулась с тем, что в очереди пациенты должны прождать 5 часов прежде чем попасть к специалисту.

"В учреждении здравоохранения, вопреки требованиям закона, она во внеочередном порядке не принята. В ходе прокурорской проверки установлено, что больница укомплектована врачебными кадрами на 100%, вместе с тем зафиксировано длительное (до 5 часов) ожидание гражданами приема у травматологов, что в том числе связано с непринятием мер по корректировке графиков оказания медицинской помощи", - рассказали в Генпрокуратуре.

Прокурор внес представление главврачу больницы, после которого виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. Помимо этого, в ЦГБ №2 оперативно трудоустроили еще одного травматолога, после чего нагрузка на сотрудников была перераспределена, а график приема пациентов нормализовался.

Вдова участника СВО также наконец попала на прием, во внеочередном порядке.