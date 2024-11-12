Мэрия Екатеринбурга запустила опрос по культурному коду города

Администрация Екатеринбурга запустила социологический опрос, посвященный культурному коду и развитию уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, он проводится в рамках конкурса "Культурная столица-2026". Цель – исследование осведомленности об общественной жизни города. Уральцам предлагают ответить на несколько вопросов, среди которых:

Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите словосочетание "культурный код Екатеринбурга"?

Как вы оцениваете реализацию мероприятий по развитию туризма в Екатеринбурге?

Какие достопримечательности и экскурсионные маршруты вы бы хотели видеть в бренд-буке экскурсий Екатеринбурга?

Опрос проводится на сайте Госуслуг до 24 ноября.

Как добавили в мэрии, Екатеринбург вошел в число финалистов конкурса "Культурная столица-2026". Отдать свой голос за уральскую столицу можно также на сайте Госуслуг до 1 декабря 2024 года.

Напомним, что Екатеринбург сражается за право называться культурной столицей с еще 25 российскими городами.