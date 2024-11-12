В Свердловской области ввели налог на маломощные автомобили

12 ноября депутаты заксобрания Свердловской области вернули транспортный налог на малолитражки.

Со следующего года ставка транспортного налога для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил будет составлять 10 рублей за лошадиную силу. Как указали в парламенте региона, на одно транспортное средство ежегодный платеж не будет превышать 1000 рублей. Транспортный налог в других субъектах Уральского федерального округа действует уже много лет и составляет 11 рублей.

При этом сохраняется освобождение оплаты налогов на автомобили для таких льготных категорий, как пенсионеры, инвалиды, родители, воспитывающие приемных детей, детей инвалидов до 150 лошадиных сил и многодетных семей, а также участников СВО до 200 лошадиных сил.

Министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков подчеркнул, что ставки по налогу в Свердловской области сохраняются на комфортном уровне и остаются ниже, чем в других регионах УрФО.

"Так, для самой востребованной категории легковых автомобилей от 100 до 150 лошадиных сил ставка налога на 2025 год составит 14 рублей, при этом в среднем по округу 26 рублей, от 13,4 в Челябинской области до 35 рублей в Югре. А по другим субъектам Российской Федерации средняя ставка составляет 27 рублей", - отметил Садыков.

Кроме того, максимальные ставки по кодексу среди субъектов Урала установлены для легковых машин от 150 лошадиных сил в Челябинской области, для грузовых автомобилей в большинстве регионов. Увеличение налога на одно транспортное средство в отношении самых востребованных в категории будет минимальным – в диапазоне от 220 до 575 рублей в год.

Ожидается, что поступления в бюджет от транспортного налога составят в 2026 году около 900 миллионов рублей и пойдут на содержание и ремонт дорог.