На Ямале полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

В Салехарде автоинспекторы устроили погоню за нетрезвым водителем на автомобиле "Chevrolet", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел еще 9 ноября, однако сообщили о нем только сегодня. Сообщение о пьяном водителе поступило в дежурную часть. Экипаж ДПС, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, незамедлительно выдвинулся на поиски автомобиля. Требования об остановке мужчина игнорировал, попытался сбежать, покинул черту города.

Полицейские предупредили его о применении табельного оружия, после чего три раза выстрелили по колесам иномарки. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. В отношении него составили пять административных протоколов в том числе по ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения" и по ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Транспортное средство помещено на специализированную стоянку, водителя ждет суд.