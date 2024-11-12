В Екатеринбурге ищут самокатчика, который сбил женщину и уехал

В Екатеринбурге полицейские разыскивают неизвестного самокатчика, от которого пострадала женщина.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, инцидент произошел еще 4 октября возле дома №188 на улице Белинского. Около 15 часов неизвестный, управляя электросамокатом, наехал на пешехода, который шел по тротуару. После этого самокатчик скрылся с места ДТП.

В результате пострадала 63-летняя женщина. С травмой предплечья она обратилась за медпомощью в больницу.

Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по телефону +7 (967) 635-56-85, либо по адресу: Екатеринбург, ул. Степана Разина, 20. Также в ведомстве рекомендуют скрывшемуся самокатчику самому явиться в полицию для дачи показаний.