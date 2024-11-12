Екатеринбург потратит больше 19 миллионов на вырубку аварийных деревьев с кладбищ

Администрация Екатеринбурга готова заплатить 19 млн 187 тыс. рублей на вырубку и вынос аварийных деревьев с городских кладбищ. Сразу четыре соответствующих аукциона появились на сайте Госзакупок.

За 6 млн 218 тыс. подрядчик уберет 336 деревьев с кладбищ: "Лесное", "Восточное", "Михайловское", "Горнощитское православное", "Шабровское" и "Палкинский торфяник". В 4 млн 402 тыс. обойдется вырубка и вынос 313 деревьев с кладбищ: "Западное", "Палкино", "Северка" и "Никольское". 4 млн 902 тыс. потратят на уборку 309 деревьев на кладбищах: "Нижне – Исетское", "Уктусское", "Елизаветинское", "Северное" и "Окружное". Еще 3 млн 665 тыс. отдадут подрядчику за вырубку 242 деревьев с кладбищ: "Сибирское", "Владимирское", "Кольцовское" и "Широкореченское".

Всего будет вырублено 1,2 тыс. деревьев. На работы подрядчику дается 10 дней - с момента заключения договора.

Заявки принимаются до 19 ноября включительно.