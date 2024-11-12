Новым спикером парламента ДНР стал командир "Шахтерской дивизии"

Председателем Народного Совета ДНР назначен командир подразделения "Шахтерская дивизия" 47-летний Константин Кузьмин. Парламент единогласно одобрил кандидатуру Кузьмина, предложенную главой ДНР Денисом Пушилиным, который сказал, что нужно продолжить традицию. В парламенте есть ветераны, участвовавшие в боях с 2014 года. Сам Кузьмин был депутатом. Является членом "Единой России".

Пушилин подчеркнул, что знает Кузьмина с 2014 года, когда летом он собрал "Шахтерскую дивизию" для защиты от украинской агрессии. Это подразделение героически воевало за Дебальцево, Шахтерск, Иловайск, Донецкий аэропорт. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Донбасса, Кузьмин удостоен звания Героя ДНР.

До этого чуть больше месяца и.о. спикера был Сергей Прокопенко, так как его предшественник Артем Жога был назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе. К слову, сам Жога прибыл на заседание парламента. Он сказал, что был удивлен своему назначению, которое стало для него неожиданным. И он покинул Донбасс, даже не выразив благодарности, что и восполняет.

Как полпред президента, он побывал в Волновахе, отметив быстрые сроки ее восстановления. Город как раз является подшефной территорией Ямало-Ненецкого автономного округа. Его сын, командир батальона "Спарта" Владимир Жога, погиб при освобождении Волновахи 6 марта 2022 года. Недавно там установили памятник.

Кузьмин же заявил, что на новом посту у него не может быть приоритетов. Надо выполнять все задачи во благо людям.