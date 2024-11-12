Спецоборудование для лесной авиаохраны Омской области закупили по распоряжению Виталия Хоценко

Как сообщает пресс-служба Правительства Омской области, по поручению Виталия Хоценко было приобретено 50 единиц специального оборудования для авиационной охраны лесов от пожаров в регионе.

Согласно распоряжения Губернатора Омской области средства на закупку технических и мобильных средств пожаротушения выделены в рамках реализации региональной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Этим высокотехнологичным, современным оборудованием будет оснащено авиаотделение для борьбы с лесными пожарами, сформированное на базе омского лесхоза. Авиапожарные смогут ликвидировать возгорания на труднодоступных участках с применением ручного инструмента, технических и мобильных средств пожаротушения.

Всего для десантно-пожарных групп закуплено 50 единиц различного специального оборудования. В том числе 22 компактных ранцевых лесных огнетушителя с емкостями, вмещающими 18 литров воды, 3 воздуходувки, 4 бензопилы, 8 пожарных емкостей объемом 300 литров каждая, 4 мотопомпы и 9 зажигательных аппаратов. На данный момент продолжается набор десантников-пожарных для работы по авиационной охране лесов.

Стоит отметить, что в 2024 году для лесопожарных станций лесхозов региона уже были закуплены 3 пожарные автоцистерны и грузопассажирский автомобиль. На приобретение этой техники и оборудования по борьбе с лесными пожарами в Омской области направлено 31,1 млн рублей федеральных средств.