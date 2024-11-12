12 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Тагилстроевский суд отказал в освобождении бывшему судье Якушу, в ДТП с которым погибли два человека

Тагилстроевский районный суд отказал бывшему мировому судье участка № 1 Урупскогорайона Карачаево-Черкесской Республики Максиму Якушу в освобождении. Осужденный просил заменить неотбытый срок в исправительной колонии общего режима на более мягкое наказание.

Напомним, что 12 мая 2018 года на 44-м км федеральной трассы "Кавказ" Якуш, будучи пьяным, устроил ДТП. На своем внедорожнике "Toyota Land CruiserPrado" он выехал на встречную полосу, где врезался в "Kia Rio". Водитель выжил, хоть и получил тяжелые травмы. Его пассажиры, являвшиеся клиентами сервиса по подбору попутчиков, 19 и 35 лет погибли. Сам же судья отделался незначительными травмами.

В больнице в Черкесске Якуш отказался проходить медосвидетельствование.

Обвинительный приговор был вынесен в июне 2023 года Адыге-Хабльским районным судом. Якуша признали виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ и приговорили к 7,5 годам исправительной колонии. Ему также на три года запретили управлять транспортом и обязали выплатить родственникам погибших 8,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда и 597 тыс. рублей в качестве возмещения материального ущерба.

Накануне сотрудник прокуратуры заявил, что Якуша нельзя выпускать из колонии, так как свою вину он признал только в местах лишения свободы, а моральный и материальный ущерб возместил потерпевшим лишь в незначительном объеме.

"Несмотря на положительную характеристику исправительного учреждения, суд, учтя заключение представителя прокуратуры, отказал в удовлетворении ходатайства осужденного о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Максим Якуш продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении", - рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Решение суда не вступило в законную силу.

Теги: Нижний Тагил, ДТП, Якуш, освобождение


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