12 Ноября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ЕМУП &quot;Спецавтобаза&quot;

"Спецавтобаза" перевела более 500 мусоровозов на зимний режим для работы в Екатеринбурге

Свердловский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП "Спецавтобаза" перевел свыше 500 мусоровозов на зимний режим работы. В пресс-службе предприятия рассказали, что после рабочей смены вся техника отправляется на спецстоянку с электроподогревом, чтобы быть готовой к утру вне зависимости от погодных условий.

Перевод мусоровозов ЕМУП "Спецавтобаза" на зимний режим работы(2024)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

"Все наши автомобили проходят ежегодное сезонное обслуживание в предзимний период. Оно включает тщательную проверку всех деталей, при необходимости — их замену или ремонт, замену масел и других технических жидкостей, — комментирует начальник ремонтного участка ЕМУП "Спецавтобаза" Петр Бартош. — Благодаря тщательной работе контролеров все повреждения вовремя выявляют и устраняют".

Перевод мусоровозов ЕМУП "Спецавтобаза" на зимний режим работы(2024)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

Перевод мусоровозов ЕМУП "Спецавтобаза" на зимний режим работы(2024)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

Более того, каждый мусоровоз отслеживается на карте в режиме онлайн благодаря установленным мобильным устройствам с приложением. По словам замдиректора по транспортированию и обращению с ТКО Сергея Тесля, с помощью них можно зафиксировать все контейнерные площадки, время прибытия мусоровоза, а также снимки после вывоза отходов.

Однако даже тщательная подготовка к зимнему сезону не обеспечивает бесперебойную работу мусоровозов. В "Спецавтобазе" рассказали, что помешать работе техники могут неправильно припаркованные автомобили, а также нерасчищенные дороги, покрытые льдом и снегом. О каждом подобном случае сотрудники предприятия сообщают владельцам площадки или дороги.

Перевод мусоровозов ЕМУП "Спецавтобаза" на зимний режим работы(2024)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

Перевод мусоровозов ЕМУП "Спецавтобаза" на зимний режим работы(2024)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

"Чтобы вывоз мусора был бесперебойным, специалисты регионального оператора просят автомобилистов соблюдать правила парковки, а управляющие компании и администрации вовремя расчищать дороги и подъездные пути к контейнерным площадкам от снега и льда", — добавили на "Спецавтобазе".

Теги: Спецавтобаза, Екатеринбург, мусоровоз, зима


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