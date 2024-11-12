"Спецавтобаза" перевела более 500 мусоровозов на зимний режим для работы в Екатеринбурге

Свердловский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП "Спецавтобаза" перевел свыше 500 мусоровозов на зимний режим работы. В пресс-службе предприятия рассказали, что после рабочей смены вся техника отправляется на спецстоянку с электроподогревом, чтобы быть готовой к утру вне зависимости от погодных условий.

"Все наши автомобили проходят ежегодное сезонное обслуживание в предзимний период. Оно включает тщательную проверку всех деталей, при необходимости — их замену или ремонт, замену масел и других технических жидкостей, — комментирует начальник ремонтного участка ЕМУП "Спецавтобаза" Петр Бартош. — Благодаря тщательной работе контролеров все повреждения вовремя выявляют и устраняют".

Более того, каждый мусоровоз отслеживается на карте в режиме онлайн благодаря установленным мобильным устройствам с приложением. По словам замдиректора по транспортированию и обращению с ТКО Сергея Тесля, с помощью них можно зафиксировать все контейнерные площадки, время прибытия мусоровоза, а также снимки после вывоза отходов.

Однако даже тщательная подготовка к зимнему сезону не обеспечивает бесперебойную работу мусоровозов. В "Спецавтобазе" рассказали, что помешать работе техники могут неправильно припаркованные автомобили, а также нерасчищенные дороги, покрытые льдом и снегом. О каждом подобном случае сотрудники предприятия сообщают владельцам площадки или дороги.

"Чтобы вывоз мусора был бесперебойным, специалисты регионального оператора просят автомобилистов соблюдать правила парковки, а управляющие компании и администрации вовремя расчищать дороги и подъездные пути к контейнерным площадкам от снега и льда", — добавили на "Спецавтобазе".