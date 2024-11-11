В Прикамье назначено первое заседание по делу главе управления автодорог и транспорта

В Перми поступило в суд уголовное дело бывшего руководителя "Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края" Андрея Уголькова. Ему вменяют получение взятки.

5 ноября материалы поступили в Пермский районный суд. Это следует из карточки дела на сайте инстанции. Оно отписано судье Марату Сабирову. Первое заседание по делу состоится в 9.15 21 ноября.

Напомним, по версии следствия, в июле-августе 2022 и июне 2023 гг. житель города Перми, действуя по поручению обвиняемого посредником, получил от директора коммерческой организации взятку в виде денег для передачи их чиновнику. В момент получения второй части взятки посредник и обвиняемый задержаны сотрудниками ФСБ. Речь идет о взятке в 15 млн руб.