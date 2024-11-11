В Тюменской область соберутся управленцы "матрешки" и Якутии

Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился впечатлениями от участия в образовательной программе, посвященной передаче ямальскими управленцами передового опыта в здравоохранении, образовании, соцзащите, строительстве, молодежной политике, спорте и культуре. На мероприятии собрались представители Тюменской области, Югры, Ямала и Якутии.

"Такие семинары всегда полезны, тем более, что мы проводим их с нашими соседями – Югрой и Ямалом, и уже не первый раз участвует команда из Якутии. Несмотря на то, что мы, вроде бы, соседи, я уверен, что управленческие практики в разных сферах нашей жизни уникальны, интересны, и будут полезны для осмысления применения в том или ином регионе", - сказал Моор в видеообращении, которое опубликовал своем telegram-канале.

Многие управленцы – выходцы из тюменской школы управления.

"Интересно и здорово встретиться со своими друзьями. По возвращению в Тюмень проанализируем, что взять в работу. Главное, мы готовимся к встрече в составе четырех команд у нас, на тюменской земле", - сказал Моор.

Кроме обучения были и другие мероприятия. В Салехарде губернаторы четырех регионов почтили память воинов-сибиряков, отдавших жизни за Родину при проведении специальной военной операции. Тюменцы, ямальцы, югорчане, жители Якутии в одном строю, плечом к плечу отстаивают суверенитет и честь нашей страны. Сибиряки, как это всегда было в истории России, мужественно сражаются за мир для грядущих поколений.