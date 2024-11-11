Лукашенко "о многом договорился" с Алиевым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Баку провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы двух государств отметили интенсивность встреч в последнее время.

Лукашенко совершал государственный визит в Азербайджан в мае 2023 г. Тогда главы государств провели продуктивные переговоры с акцентом на торгово-экономическом сотрудничестве. Были выработаны 12 направлений, которые как сразу, так и в перспективе призваны продвинуть взаимоотношения двух стран на более высокий уровень.

"О многом договорились. Я думаю, у нас есть все необходимое для того, чтобы двигаться по этому пути. Как раз накануне мы рассмотрели все вопросы, которые с вами поднимали. Они для нас очень актуальны. Думаю, если наши министерства и посол будут шевелиться, то мы очень многое можем сделать на пользу и Белоруссии, и Азербайджана", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.