За 9 месяцев 2024 года доходы бюджета Костромской области выросли на 22,8%

На заседании администрации Костромской области были озвучены данные об исполнении бюджета региона за 9 месяцев 2024 года.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета выросли на 22,8%. Такие данные привел департамент финансов.

Директор регионального департамента финансов Игорь Замураев доложил, что общий объем доходов бюджета области за 9 месяцев 2024 года составил более 45,9 млрд рублей.

Налоговых и неналоговых доходов получено более 30,8 млрд рублей. Это выше показателей аналогичного периода прошлого года на 5,7 млрд рублей или на 22,8%. В частности, рост доходов по налогу на доходы физических лиц составил 26,9%, налогу на прибыль организаций – на 26%, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 18,3%.

Объем безвозмездных поступлений в региональную казну (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) также вырос и составил более 14,9 млрд рублей.

По данным департамента финансов расходы бюджета области за 9 месяцев 2024 года исполнены в сумме более 42,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 5 млрд 225,8 млн рублей или на 14%. В общем объеме расходов 16,7% средств направлено на социальную политику, 20,6% - на образование, 8,5% - на здравоохранение.

При этом, расходы областного бюджета Костромской области по нацпроектам исполнены в сумме более 9,7 млрд рублей. Это на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, на заседании было отмечено, что традиционно растут объемы дотаций муниципалитетам Костромской области. За 9 месяцев они перечислены в сумме более 6,3 млрд рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 27,3%.