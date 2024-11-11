Регистрация на II Мурманский форум СО НКО «Голос НКО» открыта

В городе Мурманске с 14 по 15 ноября пройдет II Мурманский форум СО НКО «Голос НКО». Мероприятие будет направлено на поиск новых системных решений и уникальных инструментов поддержки сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в Мурманской области.

Форум соберет более 200 участников из 16 муниципалитетов региона — это представители НКО, государственных структур, бизнеса и общества. В программе запланированы пленарные заседания, мастер-классы и дискуссии о проблемах и перспективах сотрудничества в некоммерческом секторе.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил успешное взаимодействие власти и НКО на территории Мурманской области. Так, в период с 2020 по 2024 годы финансовая помощь НКО составила более 1,3 млрд рублей.

«Количество организаций выросло на 3,2%, а число получателей услуг — на 7%. Кроме того, организации привлекли в Мурманскую область более 152 миллионов рублей в виде грантов и субсидий», — подчеркнул Андрей Чибис.

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию. Подробная информация доступна в группе ВКонтакте.