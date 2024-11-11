В Запорожской области трое энергетиков пострадали из-за атаки дрона

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке дрона ВСУ на работников аварийной службы "Таврия-Энерго". Сброс произошел в момент, когда специалисты восстанавливали линию электропередачи в Васильевке.

Пострадали три специалиста – с ранениями разной степени тяжести они доставлены в больницу, где им оказывается вся возможная помощь, написал Балицкий в своем telegram-канале.

О каких-либо других разрушениях политик не сообщил.