Вынесен приговор жителю Екатеринбурга, который 8 лет совершал налеты на банки

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга. За совершение разбойных нападений на отделения банков мужчину отправили в колонию.

Напомним, с 2015 по 2023 годы уралец совершил разбойные нападения на 12 отделений банков, похитив из них свыше 39,8 млн рублей. Используя предмет, конструктивно схожий с пистолетом, он угрожал сотрудникам, заставляя открывать хранилище или отдавать деньги из кассы.

Примечательно, что для конспирации налетчик каждый раз отращивал бороду, которую после преступления начисто сбривал. Также он использовал солнцезащитные очки и маску. Задержали уральца в марте 2023 года во время очередного нападения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил разбойнику 7 лет и 10 месяцев лишения свободы. Отбывать срок налетчик будет в колонии строгого режима.