Минимум восемь собак отравились на юго-западе Москвы

Минимум восемь собак отравились на юго-западе Москвы. Как сообщает SHOT, догхантеры разбрасывают по улицам колбаски с опасными таблетками и крысиный яд.

Травятся домашние животные. После прогулки на улице, многие собаки стали вести себя странно: у них начали подкашиваться лапы, они были дезориентированы и не понимали, где находятся. Ветеринары некоторых собак оставили в стационаре.

Владельцы думают, что дело может быть не только в сосисках, но и в неизвестной отраве.

"Сейчас их (собак — прим. ред.) уже восемь в районе с такими же точно неврологическими симптомами, то есть они что-то или подбирают, или слизывают, или снюхивают. Мы не понимаем", — рассказала одна из жительниц района.

Ветеринары не могут поставить диагноз, потому что анализы ничего не показали.

По факту отравления в одном из районов уже возбудили уголовное дело.