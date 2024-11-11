Минимум восемь собак отравились на юго-западе Москвы
Минимум восемь собак отравились на юго-западе Москвы. Как сообщает SHOT, догхантеры разбрасывают по улицам колбаски с опасными таблетками и крысиный яд.
Травятся домашние животные. После прогулки на улице, многие собаки стали вести себя странно: у них начали подкашиваться лапы, они были дезориентированы и не понимали, где находятся. Ветеринары некоторых собак оставили в стационаре.
Владельцы думают, что дело может быть не только в сосисках, но и в неизвестной отраве.
"Сейчас их (собак — прим. ред.) уже восемь в районе с такими же точно неврологическими симптомами, то есть они что-то или подбирают, или слизывают, или снюхивают. Мы не понимаем", — рассказала одна из жительниц района.
Ветеринары не могут поставить диагноз, потому что анализы ничего не показали.
По факту отравления в одном из районов уже возбудили уголовное дело.