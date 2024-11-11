Оплата коммуналки для жителей Сысерти может вырасти на 18%

С 1 июля оплата коммунальных услуг в Сысертском городском округе может вырасти на 18%. Соответствующее обращение городские депутаты направили главе Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Отметим, решение депутатов не значит, что с 1 июля по 31 декабря 2025 года местные жители гарантированно будут платить на 18% больше. Речь идет об определении границы, до которой можно будет повысить плату и за пределы которой выходить будет запрещено.

"Решено обратиться к губернатору Свердловской области с инициативой об установлении для Сысертского городского округа значения предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 01 июля по 31 декабря 2025 года в размере 18%", - говорится в документе.

Окончательно решение будет принято главой региона.

Напомним, в октябре депутаты 53 из 94 муниципальных дум Свердловской области уже обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой установить максимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года. Наибольший показатель предложили ввести в Верхнем Тагиле — 23%, в большинстве муниципалитетов депутаты предложили установить предельный индекс в размере 15% и 15,2%. В 2024 году предельный индекс составляет 11%.