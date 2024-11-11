В Сысертском городском округе вводят туристический налог

Депутаты думы Сысертского городского округа приняли решение о введении туристического налога с 1 января 2025 года.

Как говорится в документе по итогам заседания, в следующем году ставка турналога составит 1% от налоговой базы, определенной в соответствии со ст. 418.4 Налогового кодекса РФ. В 2026 - 2%, 2027 - 3%, в 2028 - 4% и в 2029 - 5%.

"В случае, если исчисленная в соответствии с абзацем первым настоящего пункта сумма налога менее суммы минимального налога, рассчитанной как произведение 100 рублей и количества суток проживания, сумма налога определяется в размере минимального налога. Налогоплательщики, оказывающие услуги по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению, исчисляют налог в отношении таких услуг в размере минимального налога", - говорится в документе.

Там также сказано, что при отдыхе в отеле или санаториях, туристический налог могут не платить граждане, зарегистрированные по месту постоянного проживания на территории Сысертского городского округа, а также лица до 18 лет. Для этого при заселении необходимо иметь при себе паспорт, а для несовершеннолетних - свидетельство о рождении.

Ранее стало известно, что города России могут не получить в 2025 г. прибыль от введенного в них туристического налога. Это может произойти потому, что механизм не начнет работать без создания единого реестра классифицированных средств размещения (КСР), проживание в которых будет облагаться налогом.

Предполагается, что собранные средства города будут направлять на развитие туризма и благоустройство муниципалитета.