РЭФ-24 в Челябинске стал площадкой поиска эффективных решений трансформации экономической политики страны

Русский экономический форум – 2024, как отметил губернатор Алексей Текслер, на два дня ворвался в федеральную повестку страны.

Масштаб мероприятия действительно был всероссийским – более 300 спикеров и свыше 3 тысяч участников, среди которых экономисты, руководители предприятий, ведущие федеральные эксперты, руководители федеральных и региональных органов власти, представители бизнес-объединений, федеральных министерств и ведомств.

Губернатор Алексей Текслер акцентировал внимание на уникальности формата РЭФ, где обсуждается и региональная проблематика, и федеральная повестка.

«Это оправданно - вопросы развития страны, суверенной экономики сегодня волнуют очень многих. И я рад, что открытый заинтересованный разговор на важные для всех нас темы состоялся именно здесь», - подчеркнул глава Южного Урала.





Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, который принял участие в дискуссиях форума, в начале визита в регион посетил вместе с губернатором сразу несколько значимых предприятий Южного Урала. Побывали на производстве городского электротранспорта, ознакомились с продукцией ТМК Стальные технологии и разработками «Приводной техники». Посетили челябинский Завод роботов.

Затем Александр Новак, Алексей Текслер, президент ООО МСП «Опора России» Александр Калинин, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, губернатор Смоленской области Василий Анохин, замглавы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов, директор ФГБУН «Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук» Александр Широв и другие участники РЭФ-24 приняли участие в пленарном заседании: РОССИЯ – 2030: Человек. Семья. Развитие.

Открыл дискуссию Александр Новак, который поблагодарил губернатора за организацию мероприятия, подчеркнув особую значимость Южного Урала как региона с высокоразвитой промышленностью: «Челябинская область сегодня активно развивается. Мы посетили несколько предприятий, где внедряется современное оборудование, машины, производственные комплексы, осуществляются инвестиции, роботизация».

Замглавы российского Кабмина напомнил о ключевых задачах, поставленных Президентом на ближайшие 6 лет и рассказал о подготовке 19 нацпроектов, реализация которых стартует с 1 января 2025 года.

В соцсфере основными целями, как сообщил Александр Новак, являются рост продолжительности жизни (к 2030 году выйти на показатель 78 лет, а к 2036 году - 81 год); повышение рождаемости; поддержка семьи и сокращение бедности.

Для достижения этих амбициозных целей нужна развитая экономика. Основные направления здесь: инвестиции (должны дать примерно 30% роста ВВП); удвоение темпов роста производительности труда; продолжение эффективных мер господдержки - концессии, ГЧП и новые механизмы, в частности, соглашение о защите и поощрении капвложений, специальные инвестконтракты, инвестиционный налоговый вычет в приборостроении, машиностроении, обрабатывающих отраслях и т.д.

«Хочу отметить в целом, что на экономику в ближайшие три года в бюджете предусмотрено 19,5 триллионов рублей. То есть, примерно по 6,3-6,5 триллиона рублей в год. На 6 лет правительство закладывает (на нацпроекты) около 40 триллионов рублей. Это больше, чем в предыдущие годы реализации национальных проектов», - отметил Александр Новак.

Вступая в дискуссию, Алексей Текслер, сообщил о достижениях промышленников Южного Урала: «Показатели прошлого года - 11% рост ВРП, 13% - рост в обрабатывающем производстве. Это выше, чем в среднем по стране. Все базовые отрасли высокотехнологичные. Полтора десятка наших оборонных предприятий семь дней в неделю, 24 часа в сутки работают на Победу».

Он отдельно отметил, что для реализации поставленных Президентом задач, необходимо продолжить развитие новых компетенций. Алексей Текслер считает, что решение задачи по повышению производительности труда можно добиться только через внедрение промышленной роботизации. И Челябинская область на протяжении ряда лет этим успешно занимается.

Так, например, предприятие «Андроидная техника» активно внедряет первый в мире роботизированный комплекс сцепки-расцепки железнодорожных составов без присутствия человека. В 2024 году открыт завод по производству промышленных роботов, создан факультет робототехники и мехатроники в ЮУрГУ. В регионе создан Центр компетенций федерального уровня, который будет заниматься развитием промышленной робототехники в стране.

В ходе обсуждения Александр Калинин отметил важность внедрения технологии бережливого производства и на предприятиях МСП.

«Внедрите бережливое производство, сделайте цифровой тайминг, и вы как раз найдете там столько денег, сколько у вас кредитов в банках. И деньги, которые у вас высвободятся, их направляйте на закупку новых технологий», - обратился к собравшимся глава ОПОРЫ России.

Многие участники диалога подчеркивали, что поддержка МСП имеет важное значение для всей экономики страны.

«Одна из эффективных мер поддержки — государственные закупки у малого и среднего бизнеса. Доля таких закупок должна составлять не менее 25% от всех закупок госкомпаний, 20% из которых должны проводиться на специализированных аукционах и закупках для МСП. Этот метод субсидирования эффективен и не требует возврата средств»,— уверен депутат Государственной думы Владимир Павлов.

В ходе дискуссии, естественно, неоднократно поднимался вопрос о высокой ключевой ставке ЦБ РФ. По мнению Алексея Текслера, в такой ситуации необходимо заниматься производительностью труда, налоговым стимулированием, активно использовать программы субсидирования и другие механизмы господдержки.

«Высокая ставка - более 15% - у нас больше года. Источники инфляции не только в высоком спросе, но и в ряде других объективных факторах. Высокая ключевая ставка эти истории не лечит. Здесь важно найти инструментарий, когда отдельные необходимые для страны проекты (в первую очередь технологического лидерства) поддерживались бы и при высокой ставке», - подчеркнул губернатор.

Стоит напомнить, что в дискуссиях, которые шли по ключевой ставке ЦБ в первый день работы форума, заместитель губернатора Иван Куцевляк рассказал об опыте Южного Урала в этой сфере: «Мы докапитализируем Фонд развития промышленности, применяем льготные ставки, действуют региональные программы субсидирования ставок под инвесткредиты».

Он отметил, что на уровне региона меры успешно работают с малым и средним бизнесом. Для крупных компаний нужны другие решения уже федерального уровня, которые могут совместно выработать ЦБ и Правительство РФ.

По завершении пленарного заседания Алексей Текслер встретился с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, принимавшем участие в РЭФ-24, который поделился своими впечатлениями от посещения Челябинской области: «Уже сейчас наши предприятия закупают продукцию из Челябинска и Челябинской области. Мне импонирует реестр мер поддержки, которые вы ввели: точечные, грамотные. Посмотрим на них и постараемся у себя тоже их применить, чтобы достигать таких хороших эффектов.

В ходе встречи губернаторы обсудили перспективу подписания соглашения о сотрудничестве между Челябинской и Смоленской областями.

А насыщенная программ РЭФ-24 завершилась концертом «Челябинская область – земля, где живут мечты» в комплексе «Таганай».