Производитель кукол "Барби" извинился за размещение ссылки на порносайт на упаковке

Компания Mattel, производящая кукол "Барби", извинилась за случайное размещение ссылки на сайт с порнографическими материалами на упаковках новых игрушек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал The Daily Beast.

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В сообщении говорится, что Mattel "глубоко сожалеет об этой досадной ошибке". Компания также порекомендовала родителям, купившим кукол, выбросить упаковку. Также им советуют обратиться в службу поддержки.

Сколько именно кукол было выпущено в коробках "с ошибкой" неизвестно.

В Mattel заявили, что компания принимает "немедленные меры" для исправления опечатки. Куклы пока исчезли из продажи.

Новая партия "Барби" посвящена экранизации мюзикла "Злая" с певицей Арианой Гранде.