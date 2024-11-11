Уралуправтодор предупредил водителей об ограничениях на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган

На 55 км трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган рядом с поселком Марамзино 11 ноября будет действовать реверсивное движение. По данным Уралуправтодора, на участке проводится ремонт железнодорожного переезда.

Ограничения будут действовать с 10.30 до 17.00. Все это время движение транспорта будет доступно только в одностороннем порядке. На месте будет работать регулировщик.

"Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута", - добавили в Уралуправтодоре.

В случае ЧП, а также для уточнения информации о состоянии проезда на федеральных трассах УрФО можно обратиться по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06.