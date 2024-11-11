"Атомстройкомплекс" поздравил с юбилеем Институт строительства и архитектуры УрФУ

Больше двух десятков сотрудников компании "Атомстройкомплекс" приняли участие в торжественном вечере, посвященном 95-летнему юбилею Института строительства и архитектуры Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина (ранее – строительный факультет Уральского политехнического института). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе застройщика.

Всего в компании трудится более 300 выпускников института, в том числе почти весь руководящий состав. Они с теплом вспоминают годы обучения на факультете и охотно делятся профессиональным опытом с нынешними студентами. На протяжении многих лет "Атом" – отраслевой партнер Института строительства и архитектуры УрФУ. Студенты регулярно посещают с экскурсиями строительные объекты и производственные предприятия холдинга, чтобы своими глазами увидеть, как воплощаются знаковые для региона проекты и познакомиться с процессами, о которых им рассказывают на лекциях. Ежегодно десятки студентов приходят в "Атом" на производственную практику и "прикипают" к компании, разделяя ее корпоративную культуру и профессиональный подход к развитию города.

"На время прохождения производственной практики учащиеся официально трудоустраиваются к нам на предприятия и получают заработную плату. По статистике, после получения дипломов не менее 30% практикантов возвращаются к нам работать. Тем, кто продолжает обучение в вузе, мы даем возможность совмещать работу с учебой: трудоустраиваем на неполный день, по гибкому графику", - рассказала директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

Уже второй год в Институте строительства и архитектуры УрФУ реализуется проектное обучение: вместо привычных курсовых работ студенты факультета выполняют технические задания строительной организации. В институте есть и фирменная, брендированная аудитория "Атома", за состоянием которой он следит. Много лет назад "Атом" первым из уральских предприятий сделал в институте брендированную аудиторию, взяв на себя обязательства по ее содержанию. Спустя годы другие девелоперы взяли пример с "Атома" и стали делать свои аудитории. Теперь это стало трендом, благодаря которому студенты знакомятся с игроками строительного рынка.

В аудитории "Атома" представлена информация о компании. В перерывах между парами ребята могут подумать о том, в каком ее подразделении им будет интереснее всего пробовать свои силы – проектном институте, строительных трестах, на заводах по выпуску стройматериалов или в эксплуатирующих службах, входящих в структуру холдинга.

"От всего коллектива поздравляем нашего партнера и альма-матер с юбилеем! Спасибо вам за то, что вкладываете в своих студентов не только профессиональные знания, но и правильные ценности, вдумчивое, ответственное отношение к городу и горожанам! Во многом именно Институт сформировал уникальную уральскую строительную школу и сегодня способствует ее развитию. Искренне желаем Институту строительства и архитектуры процветания и успехов, счастья, благополучия и вдохновения его студентам и преподавателям!", - отметила Галина Хабарова.