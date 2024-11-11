Число зон самообслуживания в свердловских отделениях почты выросло в полтора раза

Почта России в полтора раза увеличила число зон самообслуживания в отделениях Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении Почты РФ.

Сейчас в 39 уральских отделениях появились зоны самообслуживания, где можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке. В Екатеринбурге число таких зон удвоилось: теперь они есть в 23 отделениях с самым большим потоком корреспонденции и посылок.

К ним также добавились открытые зоны самообслуживания в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Асбесте, Краснотурьинске, Камышлове, Алапаевске и Ирбите. Как отмечают на почте, необходимое оборудование установили в наиболее загруженных отделениях.

Напомним, в июне в 25 отделениях на Среднем Урале появились зоны самообслуживания. В них можно самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке. Выяснилось, что такие зоны оказались довольно востребованы среди свердловчан. В Почте России не исключают, что в будущем искусственный интеллект сможет заменить обычных сотрудников.