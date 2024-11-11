Кадыров назвал попытку связать инцидент в Узбекистане с чеченцами вбросом

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал в Telegram "провокационным вбросом" попытку связать с чеченцами обстрел автомобиля в Узбекистане в октябре.

По его словам, эту версию "притянули за уши" прозападные СМИ. "Пару недель назад в Узбекистане был обстрелян автомобиль с находящимся внутри бывшим чиновником администрации президента страны. Никто не пострадал. Один из подозреваемых уже задержан, следствие должно установить всех причастных и мотивы покушения. Но, не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о "чеченском следе", а затем и вовсе подвели этот след ко мне", - заявил политик.

Кадыров отметил, что отвечать на "провокационный вброс" не собирается, так как в Узбекистане отлично налажена работа во всех сферах, в том числе в информационной и правовой, благодаря политике президента Шавката Мирзиёева.

В Ташкентской области ночью 26 октября двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover. Как сообщила ранее пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана, никто не пострадал.