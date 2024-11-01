Тренеры сборной России раскритиковали состояние лыжни на сборах в Югре

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин раскритиковал трассу в Ханты-Мансийске, сообщает РИА Новости.

Комментируя организацию учебно-тренировочных сборов национальной команды, он заявил, что "организаторы не нарезают лыжню для классического хода".

В результате некоторые команды восемь дней катаются без классической лыжни, хотя ровень и толщина снега позволяют это делать.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что организаторы в Ханты-Мансийске постарались сделать круг достаточно большим, но не таким широким, поскольку из-за теплой погоды две недели назад растопило снег.

Спортсмены ждут похолодания, чтобы тренироваться было комфортно. Тем не менее, ни одна тренировка не сорвалась.