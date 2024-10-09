На "Играх Каспия" российская команда выиграла у ватерполистов Ирана

В Астрахани в бассейне спортивного комплекса «Звёздный» проходит международный турнир по водному поло «Игры Каспия». Соревнуются сборные команды России и Ирана, молодёжная сборная России и астраханский клуб «Динамо — СШОР».

Соревнования открыли мужские сборные России и Ирана. Участников игр поприветствовали министр физкультуры и спорта региона Нина Ивашкина, министр внешних связей региона Владимир Головков, а также Генеральный консул Ирана в Астрахани Мехди Акучекиан.

В напряжённой борьбе сборная России победила со счётом 13:10. В составе национальной команды выступали два игрока астраханского «Динамо-СШОР». Капитан сборной России Андрей Балакирев забросил четыре мяча, Егор Емельянов — один.

«До этого никогда не играли с иранцами, — рассказал Андрей Балакирев. — Это были достойные соперники, призёры Азиатских игр».

Лидер сборной России признан лучшим игроком встречи. В составе иранской команды отличился Ариша Альмаси.

В этот же день проходила встреча между астраханским «Динамо» и молодёжной сборной России. Астраханцы уступили соперникам со счётом 14:9. Впереди матч между молодежной сборной России и командой из Ирана. Также астраханское «Динамо» встретится с молодёжной сборной России.