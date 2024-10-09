Спасибо здравоохранению? Ожидаемая продолжительность жизни в России формально побила рекорд

По итогам 2023 года средняя ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) россиян составила рекордные 73,4 года. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.

Он связал это с результатами в сфере здравоохранения. Так, в прошлом году было завершено строительство и реконструкция более 2,8 тыс. объектов первичного звена, введен в эксплуатацию 381 объект, проведен капитальный ремонт 1580 зданий, закуплено более 52 тыс. единиц медицинского оборудования, введены в эксплуатацию 29 новых объектов, среди которых восемь детских больниц и четыре онкологических диспансера, а в удаленных районах развернуты передвижные медицинские комплексы — всего более 1,3 тыс. единиц. За год 88 млн человек прошли медицинские осмотры в рамках диспансеризации, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Уровень удовлетворенности населения медицинскими услугами вырос и достиг почти 50%.

В итоге ожидаемая продолжительность жизни стала рекордной не только для России, но и для СССР. Также достигнуты минимальные показатели по общей (12,1 на 1000 человек), младенческой (4,2) и детской (0,4) смертности.

Хотя формально рекорд действительно установлен, на деле лишь повторен результат 2019 года. При этом результат 2023 года отчасти вызван сверхсмертностью в 2020-2021 гг., то есть смертью миллиона человек - это уровень избыточной смертности в сравнении с обычной. С 2022 года проявился эффект демографической компенсации - за год ОПЖ, восстанавливаясь, выросла более чем на 2,5 года, а в 2023 году еще немного. Однако он завершился. Уже по итогам первого полугодия 2024 года смертность снова повысилась, а ОПЖ немного снизилась. То есть за четыре года ОПЖ не выросла, так как для дальнейшего роста нет никаких оснований, и показатели в 78 или 80 лет являются абсолютно недостижимыми в обозримом будущем, хотя они записаны в майских указах и уже много лет повторяются.

Кроме того, даже такой рост ОПЖ ничего не дает для будущего России, лишь слегка затормаживая общий рост смертности, который будет происходить по причине старения населения и катастрофически низкой рождаемости. "Естественное" вымирание России превышает 500 тыс. в год, и никакой рост ОПЖ не может этого остановить.