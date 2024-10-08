Белгородские власти приняли решение начать отселение жителей сел из-за сложной обстановки

Белгородские власти приняли решение закрыть въезд и начать отселение жителей сел Петровка и Соловьевка из-за сложной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Жителям сел будет предоставлено новое жилье.

Подробности можно получить в министерстве строительства, правительстве Белгородской области, соцзащите, а также у главы района Анны Куташовой. В регионе с 9 августа действует режим КТО. 15 августа в регионе введен режим ЧС федерального характера.