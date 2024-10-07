Пермская чиновница, обвиняемая в получении взятки, попала под вторую "уголовку"

Бывшая начальник УКС администрации Перми Ирина Чиркова попала под новую "уголовку". На этот раз речь идет о легализации (отмывании) преступно приобретенных денег. Сумма совпадает с размером взятки, получение которой от бизнесмена Сергея Микова признала экс-чиновница.

Об этом стало известно на апелляционных слушаниях, где названо законным продление ареста Чирковой до 7 декабря, пишет "РБК-Пермь".

Напомним, 9 августа стало известно, что начальник Управления капитального строительства администрации Перми Ирина Чиркова и директор общества с ограниченной ответственностью задержаны по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Возбуждены уголовные дела по статьям "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере" и "Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере". По данным следствия, 22 июля 2022 г. в Перми бизнесмен, компания которого занимается строительством жилых и нежилых зданий, передал Чирковой через посредника 5 млн руб. Взамен он рассчитывал на "совершение заведомо незаконных действий" в интересах своей фирмы.