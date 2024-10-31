31 Октября 2024
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: Транснефть – Сибирь

"Транснефть – Сибирь" оказало благотворительную помощь региональным школам 

Нефтетранспортное предприятие в рамках благотворительной программы оказало финансовую помощь на развитие материально-технической базы общеобразовательным школам, расположенным на территориях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, в Тюменской, Свердловской, Курганской и Томской областях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании

Около 4,5 млн рублей было выделено шести школам Стрежевого Томской области. Благотворительные средства направлены на оснащение кабинетов естественных наук. Учебные заведения приобрели необходимое оборудование и методические материалы для проведения практических уроков. Также в кабинеты приобретена мебель. Гимназия №1 Стрежевого приобрела лабораторный комплект по оптике, который позволяет выполнять широкий спектр лабораторных работ в соответствии с требованиями учебных программ школьного курса физики.

Более 2 млн рублей получили образовательные учреждения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, из них около 1 млн рублей выделено школе в Урае на оснащение кабинета физики техническими средствами обучения, учебной мебелью, светозащитными устройствами на окна. Также финансовые средства на оснащение кабинетов естественных наук были направлены трем школам Лангепаса и школе, расположенной в труднодоступной местности вблизи ЛПДС "Кедровая" в Болчары.

Пяти сельским учреждениям школьного образования в Тюменской области предприятие направило более 1,5 млн рублей на оборудование кабинетов естественных наук. Еще более 2 млн рублей в рамках благотворительной программы выделены учебным заведениям Ямала, Свердловской и Курганской областей на приобретение учебных материалов и оборудования для кабинетов физики, химии, биологии.

Всего в начале учебного года финансовую поддержку получили 22 школы.

"Транснефть – Сибирь" оказывает финансовую помощь образовательным учреждениям на регулярной основе, уделяя внимание школам, находящимся в отдаленных населенных пунктах в регионах присутствия. В целом с начала 2024 года на эти цели предприятие направило более 10 млн рублей.

Теги: школы, транснефть сибирь, благотворительная помощь


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