Новую редакцию закона о бесплатном предоставлении земельных участков героям СВО в Ивановской области утвердили парламентарии

На пленарном заседании, состоявшемся 31 октября, депутаты Ивановской областной Думы внесли изменения в закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам СВО, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Комментируя принятые изменения, председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева отметила, что поддержка военнослужащих, принимающих участие в СВО, является для органов государственной власти безусловным приоритетом, поэтому законопроект был внесен губернатором во внеочередном порядке.

По закону земельные участки предоставляются бесплатно военнослужащим, в том числе уволенным в запас, бойцам добровольческих формирований и росгвардейцам, которые удостоены звания Героя России или награждены орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции. Обязательное условие – регистрация по месту жительства или месту пребывания в Ивановской области. В случае гибели бойца мерой поддержки может воспользоваться его семья: супруга или супруг, дети, родители. В новой редакции закона утверждена приоритетность степеней родства.

Размеры земельного участка определены в пределах от 6 до 15 соток. В собственность их предоставят для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Земельные участки для предоставления участникам СВО будут включены в отдельный перечень, который будет размещаться на сайте департамента управления имуществом Ивановской области.

Важными новеллами стало устранение из закона очередности на предоставление участков и привязки к территории проживания. То есть вне зависимости от того, в каком муниципалитете проживает участник СВО, он может выбирать из реестра участок в любом районе региона. Участки будут предоставляться в границах сельских поселений, где уже есть инфраструктура.

«При обсуждении законопроекта у депутатов было много вопросов, поскольку тема эта очень животрепещущая. Важно учесть много нюансов, чтобы закон не вступал в коллизии с федеральными документами, и в то же время, максимально удовлетворял запросы участников СВО и членов их семей», – отметила Марина Дмитриева.

Также она не исключила, что практика реализации закона потребует внесения в него дополнительных корректировок. «Мы будем дорабатывать документ, пока он не станет реально действующим механизмом оказания данного вида поддержки нашим героям Отечества», – подчеркнула она. Также спикер парламента напомнила, что в регионе действует целый комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.