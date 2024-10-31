В администрации Сургута прошли обыски: изъяты документы в департаменте образования

В администрации Сургута прошли обыски, сообщает Muksun.fm со ссылкой на источник в силовых органах.

Сотрудники ФСБ провели выемку документов в департаменте образования муниципалитета.

Издание сообщает, что курирующая соцблок замглавы города Анна Томазова сейчас находится в отпуске последний день и уже написала заявление на увольнение. На ее место прочат Владимира Фризена, который начнет работать только в ноябре.

В администрации Сургута пока не прокомментировали Накануне.RU прошедшие обыски. Направлен запрос.