Лукашенко сообщил о попытках украинских генералов связаться с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2022 году, когда российские военные были под Киевом, украинские генералы через него хотели связаться с Владимиром Путиным.

"Они уже в предместье Киева были, на окраине Киева были войска. Никто их не сдержал, - приводит слова Лукашенко РИА Новости. - Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить ***** и как-то сдаться в плен".

Лукашенко добавил, что после того, как "все подключились и начали давить на Путина", войска от Киева были отведены.

"И что потом? В Киеве войска были. Захват столицы - это крест. Что, военные в России этого не понимали? Понимали. Еще раз поверили. И какой результат? Мы видим", - заявил лидер Белоруссии.

Ранее Путин заявил, что в 2022 году ВС РФ не собирались штурмовать Киев, рассуждения на эту тему являются домыслами. "Это была операция по принуждения киевского режима к миру", - сказал президент России в июне на встрече с руководством МИД РФ.

Путин пояснил, что Россия отвела войска от Киева, поскольку ее заверяли, что это необходимое условие для достижения договоренностей в ходе переговоров. "Но на следующий день киевское руководство устроило грязную провокацию в Буче, использовав ее в качестве оправдания отказа от договоренностей", - сказал он.