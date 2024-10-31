Оплату отопления по методу альткотельной в Екатеринбурге хотят ввести уже в июле

Новый метод оплаты за отопление может заработать в Екатеринбурге уже с 1 июля 2025 года. Об этом рассказал замглавы города Владимир Гейко.

"Сейчас вопрос будет рассматриваться на уровне правительства Свердловской области, окончательное решение будет приниматься Правительством Российской Федерации. Если до конца года будет принято положительное решение, то переходный период для настройки механизма займет полгода, в этом случае ценовая зона теплоснабжения в Екатеринбурге будет введена с 1 июля 2025 года", - заявил Гейко.

Он также успокоил горожан, пообещав, что резкого скачка тарифов не произойдет - размер оплаты будет подниматься постепенно, а суммы направятся на модернизацию теплосетей.

"Предельный уровень цены для потребителя так и будет регулироваться на государственном уровне, его превышение запрещено законодательно. За нарушение этого правила организации могут лишиться статуса единой теплоснабжающей организации и права продавать тепловую энергию", - сообщил заммэра.

Гейко отметил, что вопреки опасениям, трубы действительно будут ремонтировать - владельца сетей обяжут модернизировать по 100 км труб ежегодно. К тому же с поставщика тепла теперь будут спрашивать за качество воды и надежность предоставляемых услуг. В противном случае, его ожидают штрафы, а потребителям будет производиться перерасчет.

Подробнее о том, чем для екатеринбуржцев может обернуться переход на метод альтернативной котельной, мы писали ранее.