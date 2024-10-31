Житель Верхнего Тагила получит 200 тысяч рублей после нападения на парня своей бывшей

В Верхнем Тагиле суд постановил выплатить более 200 тыс. рублей зачинщику драки из-за возлюбленной. Об этой истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в июне 2022 года. Владимир не смог смириться с уходом возлюбленной и стал преследовать бывшую девушку с ее новым парнем Михаилом. Мужчина гонялся за влюбленными на автомобиле, совершая опасные маневры и прижимаясь близко к машине пары. В результате оба авто съехали с трассы, где и продолжили разбирательства. Владимир оскорбил Михаила, за что тот его ударил. Была это драка или избиение неизвестно, однако зачинщик конфликта - Владимир получил множественные травмы, на лечение которых потратил 9 месяцев. Он также перенес две операции на сломанной руке.

Специалисты квалифицировали травмы как причинение вреда здоровью средней тяжести. Уже в марте 2023 года Кировградский городской суд признал Михаила виновным по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ и назначил ему наказание в виде года условно с испытательным сроком на 1,5 года.

Помимо этого, Владимир обратился в Новоуральский городской суд, чтобы взыскать с парня бывшей 300 тыс. рублей компенсации морального вреда и еще 55 тыс. на оплату юридических услуг. В результате с мужчины взыскали 250 тыс. рублей морального вреда и 10 тыс. рублей - за оплату юриста.

Михаил обратился в Свердловский областной суд с жалобой, где указал, что именно Владимир преследовал их и спровоцировал драку. Суд согласился с этими доводами, однако указал, что по закону причинитель вреда в любом случае обязан компенсировать причиненный вред. В результате, сумма была уменьшена до 200 тыс. рублей.