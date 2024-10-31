31 Октября 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Директора Института стратегии развития образования просят проверить на возможные признаки иноагента

Межрегиональная общественная организация "Общественный уполномоченный по защите семьи" просит проверить и.о. директора Института стратегии развития образования Максима Костенко на возможные признаки иностранного агента. Обращение направлено в адрес генпрокурора Игоря Краснова.

Отмечается, что Костенко принимал активное участие в реализации в России ряда программ иностранных НКО, многие из которых были позднее признаны нежелательными, в частности "Открытое общество" Джорджа Сороса, Фонд Макартуров, Агентство США по международному развитию (USAID). Осенью 2018 был назначен министром образования и науки Алтайского края. Уже тогда возник вопрос о его прошлом, на что Костенко сказал, что не отрицает многолетнего сотрудничества с иностранными организациями, но его участие не предполагало членства в них. При этом биографические сведения, представленные на информационных ресурсах образовательных организаций Алтайского края, были скорректированы - данные о его участии в работе иностранных НКО и переподготовке за рубежом были удалены.

Организация просит проверить Костенко на наличие либо отсутствие в его действиях признаков иностранного агента, наличие или отсутствие иностранного влияния и принять решение по существу.

Костенко занимает довольно радикальную позицию по цифровизации образования, а департамент, возглавляемый им, курировал реализацию проекта "Школа Минпросвещения России" (реализуется с 2022 года), направленного на дальнейшую цифровизацию образовательной среды в учебных заведениях России.

Теги: иноагент, минпросвещения


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