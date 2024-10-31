Предстартовая готовность: участников форума "Города России" в Екатеринбурге ждут более 75 деловых мероприятий

Участников форума "Города России", который пройдет 14-15 ноября в Екатеринбурге, ждут более 75 деловых мероприятий. Об этом заявил глава уральской столицы Алексей Орлов, который 30 октября провел заседание оргкомитета VIII Форума стратегического развития "Города России: локомотивы роста".

"Форум "Города России" является важнейшим для уральской столицы событием. К нам прибудут как представители федеральных органов власти, регионов, так и других городов страны. Поэтому форум должен пройти на высочайшем организационном уровне", – поставил задачу градоначальник, слова которого приводят в пресс-службе мэрии.

Директор департамента экономики Администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин рассказал, что на форум зарегистрированы уже более 1,5 тысячи человек. Многие приглашенные эксперты подтвердили свое участие. В общей сложности на "Города России" ожидают 5-6 тысяч гостей.

Среди участников форума:

заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков;

председатель комитета Государственной думы по строительству и законодательству Павел Крашенинников;

председатель комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко;

сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Кроме того, в Екатеринбург прибудут руководители Ханты-Мансийска, Тюмени, Тобольска, Сургута, Перми, Оренбурга, Астрахани, Чебоксар, Томска, Ессентуков, Вологды, Сарапула, Махачкалы.

Алексей Прядеин подчеркнул, что список гостей пока не окончателен и может измениться.

Участников "Городов России" ждут более 75 деловых мероприятий. На форуме будет подписано по меньшей мере 10 крупных соглашений.

Модератором главной стратегической сессии станет заведующий лабораторией исследований лидерских практик и клиентоцентричности НИУ ВШЭ Владимир Соловьев.

"На главную сессию необходимо пригласить студентов профильных направлений екатеринбургских вузов: УрГЭУ, УрФУ и РАНХИГС. По 100 человек от каждого. Молодым людям, которые по итогам обучения станут специалистами в области управления, будет полезно из первых уст узнать, какие вопросы сегодня стоят перед нашей страной", – поручил Алексей Орлов.

Напомним, форум "Города России" пройдет 14 и 15 ноября в МВЦ "МТС Live Холл".