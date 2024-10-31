Глава Екатеринбурга призвал горожан подавать заявки на благоустройство дворов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 30 октября осмотрел двор на улице Софьи Перовской, 113, благоустроенный по программе "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС).

"За сезон удалось благоустроить 16 дворов. В каждом сделаны новые тротуары, проезды, освещение, установлены лавки. По желанию горожан в проект включались детские и спортивные площадки, парковки. Программа востребована – каждый год нам приходит огромное количество заявок. Главная ценность ФКГС заключается в том, что проект благоустройства формируют сами жители. У них есть возможность сделать свой двор таким, какой нужен горожанам. Поэтому я призываю екатеринбуржцев проявлять инициативу и подавать заявки на участие в программе на следующие годы", – сказал градоначальник, слова которого приводят в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Он добавил, что обновление происходит на условиях софинансирования (от 5 %). Большую часть средств субсидирует муниципалитет, но горожане и сами должны вложиться в реализацию собственного проекта. Например, двор на улице Софьи Перовской благоустроен за 33 миллиона рублей – 4 из них внесли уральцы.

Тут, на 16 000 квадратных метров, помимо качественных проездов, тротуаров и освещения строители сделали современную детскую площадку с резиновым покрытием, несколько "тихих зон" с лавками и большую парковку.

В дополнение Алексей Орлов осмотрел обустроенную неподалеку от Софьи Перовской, 113 собачью площадку. Она сделана силами районной администрации на месте незаконной парковки. Пространство шириной 15 и длиной 50 метров огородили и засыпали крупным песком. По всей протяженности установили 7 снарядов для занятий с животными: трамплин, качели, несколько барьеров.

"Рядом располагаются две школы и детский сад, поэтому вопрос выгула животных стоял достаточно остро. Теперь у жителей близлежащих домов и их питомцев есть специальное место для игр и дрессировки, а родители могут больше не беспокоиться о ребятах", – отметил Глава Екатеринбурга.

Программа "Формирование комфортной городской среды" реализуется в Екатеринбурге с 2017 года. За это время удалось благоустроить 190 дворов.

Напомним, Свердловская область стала победителем Всероссийской национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды (ФКГС). Награду министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову вручил заместитель начальника Управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев. Подведение итогов реализации проекта прошло в августе в Калуге. Свердловская область оказалась лучшей в номинации, посвященной вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды. Большую роль сыграл в этом Екатеринбург: суммарно за последние 5 лет уральская столица отдала почти миллион голосов за благоустройство общественных пространств.