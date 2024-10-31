Житель Ревды от обиды на жену разнес ее офис, спалил садовый дом и автомобиль

Ревдинский городской суд вынес приговор местному жителю, который в обиде на супругу разнес ее офис, поджег садовый домик и автомобиль. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В суде было установлено, что в январе 2024 года осужденный выгнал из квартиры супругу с ребенком, из-за чего те были вынуждены переехать к родителям женщины. Из личной неприязни осужденный вечером 21 января приехал к офису супруги, где та работает детским логопедом, проник внутрь, изрезал ножом диван, распылил приготовленную краску по мебели и написал на стенах нецензурные выражения.

После этого он направился к дому родителей жены, где был припаркован автомобиль последней, облил его бензином и поджег, в результате чего тот полностью сгорел. На этом поджоги не закончились. На следующий день осужденный проник в садовый домик в садовом товариществе, которым пользовалась его жена, также облил его бензином и поджег. Тот тоже полностью сгорел.

Свою вину мужчина признал в полном объеме. Свердловчанину было вынесено наказание в виде лишения свободы, после чего его заменили на принудительные работы сроком на 3 года 4 месяца, с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, суд взыскал по иску потерпевшей 330 тыс. рублей с мужчины, иск о взыскании стоимости автомобиля передан на разрешение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.