ВСУ совершили атаку на порт Бердянска при помощи дрона

ВСУ совершили террористическую атаку на порт Бердянска, предварительно, при помощи дрона. Об этом сообщает администрация города.

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"В связи с непрекращающимися попытками киевских боевиков атаковать жилые районы города и объекты инфроструктуры, просим вас, сегодня оставаться дома, воздержаться от поездок на автомобиле и, по возможности, быть подальше от окон", - написано в сообщении.

Из-за атаки сегодня не будут работать школы, детские сады и другие общественные учреждения.

Дежурные и оперативные службы работают на месте, сообщили в администрации.