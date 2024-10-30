США ввели санкции против пяти заместителей министра обороны РФ

Минфин США сообщил о расширении санкций в отношении России. В черный список внесены 32 человека с гражданством РФ, Белоруссии, Китая, Индии, Турции, Швейцарии и Чили.

В санкционный перечень, в частности, попали заместители министра обороны России Павел Фрадков, Андрей Булыга, Виктор Горемыкин, Александр Фомин, Анна Цивилева (занимает также пост статс-секретаря). Также в списке - генеральный директор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа.

Кроме того, под санкции попали 150 организаций из российского оборонно-промышленного комплекса, пишет ТАСС.

В сентябре Белый дом заявил о готовности ужесточить санкции против российской нефти. Речь идет как об ограничениях в отношении теневого флота, так и в отношении объема черного золота. Вашингтон рассчитывает за период от полугода до трех лет сократить доходы России от продажи нефти.