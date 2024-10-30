Игорь Бабушкин обратился к участникам XXI заседания «Делового Каспия»

Заседание Международного Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран Прикаспийского региона «Деловой Каспий» проходит сегодня и завтра в Астрахани. Представители бизнеса, общественности и науки стран «Каспийской пятёрки» обсуждают вопросы взаимодействия в различных сферах – от торговли до туризма – в рамках МТК «Север – Юг». Глава Астраханской области поприветствовал собравшихся.

Игорь Бабушкин отметил, что регион активно формирует транспортно-логистическую инфраструктуру и становится важным транзитным центром товарообмена. В частности, этому способствует Каспийский кластер, объединяющий особые портовую и экономическую зоны. Резиденты этих площадок реализуют специализированные проекты, в том числе по возведению контейнерного терминала, строительству современного флота, который, в частности, будут активно использовать в рамках МТК «Север – Юг». Этот маршрут предусматривает морские пути, железные дороги, автомагистрали и позволяет существенно сократить сроки доставки грузов и стоимость перевозки.

«В 2023 году мы реализовали проект по дноуглублению Волго-Каспийского морского судоходного канала. Это позволило снизить издержки судоходных компаний и использовать для транспортировки из морских портов Астрахань и Оля современные суда с увеличенной вместимостью», – сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Он подчеркнул, что пропускная способность портов региона позволяет многократно нарастить объёмы перевалки. Третий год подряд сохраняется положительная динамика по грузообороту. В 2023 году через астраханские порты прошло 4,5 млн тонн грузов – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. За девять месяцев этого года объёмы перевалки выросли еще на 27%, составив почти 4 млн тонн. Порт Астрахань занял первое место по грузообороту среди российских портов на Каспии.

«Уверен, что мероприятия в рамках «Делового Каспия» станут дополнительным стимулом для развития нашего всестороннего партнёрства и откроют новые возможности для экономического роста наших стран», – подытожил глава Астраханской области.

Международный Совет делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран Каспийского региона «Деловой Каспий» создан в 1996 году по инициативе Астраханской торгово-промышленной палаты.