30 Октября 2024
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Образование Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Итоги летней оздоровительной кампании для астраханских детей положительно оценили на федеральном уровне

Министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак сообщила, что маленькие жители Астраханской области прошли программы оздоровления в местных детских оздоровительных лагерях, санаториях Краснодарского края, а также в федеральных центрах. Во всех муниципальных образованиях области были созданы условия для отдыха и оздоровления детей, реализовались программы дополнительного образования.Всего в летней кампании приняли участие более 20 тысяч ребят, что на 12 % больше по сравнению с 2023 годом. Несмотря на то, что в этом году охват детей был увеличен, работа в данном направлении будет продолжена.

«На Всероссийском совещании по летнему отдыху и оздоровлению детей опыт Астраханской области в организации палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха, инклюзивных смен, был отмечен как положительный», – подчеркнула Мария Шалак.

По словам министра, дети, достигшие определенных результатов в учебе, могут посетить федеральные детские центры, такие как «Артек» и «Орленок» совершенно бесплатно. Региональное министерство образования готово оказывать методическую помощь и консультации родителям при оформлении заявок.

Коллаж, детский отдых(2023)|Фото: Накануне.RU

Уже разработана дорожная карта летней оздоровительной кампании на следующий год. На завершающей стадии находится строительство двух корпусов в ЦОД «Березка» на 98 мест. Работы завершат до конца ноября этого года, что позволит увеличить количество мест для отдыха детей.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Такие данные привела в докладе на заседании астраханского правительства региональный министр.

Теги: оздоровительная компания,


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