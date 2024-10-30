В действиях бывшего военного министра Польши нашли возможное предательство
В Польше разгорается скандал вокруг бывшего министра национальной обороны страны Антони Мачеревича. Его заподозрили в предательстве.
По мнению начальника Службы военной контрразведки республики Ярослава Стружика, во время работы министр Мачеревич "препятствовал закупкам вооружения для вооруженных сил Польши". По мнению профильной комиссии, в действиях Мачеревича "есть признаки предательства", пишет РИА Новости.
Отметим, Мачеревич возглавлял комиссию, расследовавшую обстоятельства крушения под Смоленском в 2010 г. самолета президента республики Леха Качиньского.