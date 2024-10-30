В Пермском крае будут судить полицейского за взятку от мигрантов

В Пермском крае будут судить специалиста-эксперта миграционного пункта отделения полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ее обвиняют в получении взятки в значительном размере. По данным следствия, с мая по август 2021 года она получила от взяткодателя 140 тыс. руб. Деньги были переведены на банковские счета. Взамен она пообещала принять и оформить документы, необходимые для получения гражданства РФ в упрощенном порядке.

Вину она признала. В отношении взяткодателя дело выделено в отдельное производство. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.