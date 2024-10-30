В Перми неизвестные напали на офис арбитражного управляющего Мартина Мартиросяна

В Перми неизвестные в масках разгромили офис арбитражного управляющего Мартина Мартиросяна, сообщает "Ъ-Прикамье".

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 29 октября, примерно в половину второго ночи. Трое человек закидали здание камнями. Повреждены стекла входной группы, дверь и стена. Еще один участник снимал происходящее на камеру.

По мнению Мартиросяна, так нападавшие отчитались о нападении перед заказчиком.

О нападении арбитражный управляющий сообщил в полицию, по данному факту проводится проверка.