30 Октября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Росстат: Доля российских семей, которым хватает денег на все, достигла максимума

Доля российских семей, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, во втором квартале 2024 года достигла исторического максимума. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в данных Росстата.

По данным ведомства, в апреле-июне доля таких домохозяйств составила 4,9% на фоне 3,9% прошлого квартала и 3,4% во втором квартале 2023 года.

Отмечается, что сейчас доля семей в этой категории стала максимальной с первого квартала 2016 года. До этого самую высокую долю домохозяйств, финансовое положение которых удовлетворяло все потребности, фиксировали в 2019 году (3,5%).

Во втором квартале выросла и доля семей, которым денег хватает на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи, — на 0,3 процентного пункта за год, до 37,4%.

Также данные зафиксировали сокращение на 1% тех, у кого имеются сложности с покупкой товаров длительного пользования — до 47,6%.

Тех, кому хватает на еду, но возникают трудности с оплатой ЖКХ, оказалось 10% (против 10,8% за аналогичный период прошлого года). Это также минимальный показатель с 2016 года. При этом во втором квартале не было семей, которым не хватает денег на еду.

Ранее было опубликовано исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ), судя по которому комфортный доход для семьи с ипотекой составляет 103,2 тыс. руб., с начала года рост этого показателя составил 1,5%. В исследовании приводят такие цифры: средний размер ипотеки в стране по состоянию на 1 августа 2024 года якобы снизился на 16,7%, до 3,32 млн руб., а ее срок — на 4,2%, до 289,5 месяцев. В свою очередь, средневзвешенная ставка по ипотеке за тот же период, напротив, выросла на 2,3 процентного пункта, до 10,2%. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявил, что на фоне увеличения рассчитываемого НБКИ индикатора комфортного обслуживания ипотеки растут и реальные доходы граждан. При этом эксперты считают, что такие исследования выдают желаемое за действительное.

Теги: российские семьи, деньги, потребности


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