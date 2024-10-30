Пермский завод "Телта" на фоне громких коррупционных скандалов прекратил выпуск гражданской продукции

Пермский телефонный завод "Телта" сосредоточился на производстве телефонных аппаратов для госструктур, в том числе для Минобороны и других силовых ведомств. Об этом со ссылкой на исполнительного директора завода Александра Подколзина сообщает "Ъ-Прикамье".

У предприятия есть разработки "промышленных" телефонов, которые используются на опасных производствах. Сейчас "Телта" ведет переговоры с потенциальными покупателями. При этом их рынок сбыта довольно узок и специфичен.

По словам Подколзина, вооруженные силы используют в боевых действиях не менее пяти типов телефонных аппаратов производства "Телты". Гособоронзаказ завода увеличился в несколько раз.

Напомним, ранее сообщалось о завершении следствия по уголовному делу в отношении учредителя ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера указанного предприятия Елены Гришиной. По данным следствия, в 2016-21 гг. Морозов, Высоков и Гришина исполняли госконтракт на 1,4 млрд руб. по гособоронзаказу. Речь шла о поставке устройств связи для нужд Минобороны России. Через завышение себестоимости продукции они похитили 48 млн руб., которые распределили между собой. Их будут судить.